The BossHoss sind eines der erfolgreichsten Country-Duos des Landes – und nein, sie haben keinen Roman geschrieben. Aber ein Kochbuch. Oder nein, ein Grillbuch. Darin präsentieren die beiden Großstadt-Cowboys ihre Barbecue-Lieblingsrezepte mit und ohne Fleisch und beantworten Fragen wie: Was passt zum schwarzen Morgenkaffee? Speck, Eier oder doch lieber Pancakes? Was geht mal schnell zwischendurch – eine Salsiccia mit Farmersalat? Was isst man am liebsten abends mit Freunden am Lagerfeuer? Und welches Gericht ist das richtige für den nächtlichen Heißhunger?