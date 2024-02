Nach sechs Jahren Ruhestand ist Karin Weinmann wieder Bibliotheksleiterin in Roßlau.

Grund für ihre Rückkehr ist der akute Personalmangel der Stadt Dessau-Roßlau.

Weinmann hat über Jahrzehnte das kulturelle Leben in Dessau-Roßlau mitgeprägt.

Als Roßlaus Bibliotheksleiterin Karin Weinmann im Juni 2017 mit viel Blumen und guten Worten in den wohl verdienten Ruhestand verabschiedet wurde, konnte niemand ahnen, dass sie gut sechs Jahre später wieder mit Blumen in der Roßlauer Bibliothek steht. Die bekommt sie dieses Mal zur Begrüßung. Mit 72 Jahren ist sie zurück in ihrer Bibliothek.

Freiwillig, aber aus der Not heraus. Bereits seit Monaten kämpft die Stadt Dessau-Roßlau mit Personalnot in den beiden Bibliotheken in Dessau und Roßlau. Wobei die Roßlauer dabei den Kürzeren zogen. Zunächst waren die Öffnungszeiten der Einrichtungen verkürzt worden, seit Anfang Dezember ist sie ganz geschlossen. Ein Umstand, den der Roßlauer Ortschaftsrat nicht hinnehmen wollte.

Freude im Roßlauer Rathaus

Und so griff Roßlaus Ortsbürgermeister Christa Müller, wie sie selber sagt, "mit etwas Herzklopfen" im Dezember zum Telefon und rief Karin Weinmann an. "Ich wusste ja nicht, wie sie reagieren würde, aber sie war gleich so offen und das hat mich unheimlich gefreut. Es hat dann zwar noch eine Weile gedauert, bis es so weit war. Aber wird sind heilfroh, dass Frau Weinmann nun wieder hier ist."

Der erste Arbeitstag des Roßlauer Urgesteins begann nicht nur mit Blumen, sondern vor allem mit viel Zuspruch, mit herzlichen Begrüßungen und dem ein oder anderen kleinen Geschenk von den Bibliotheksnutzern. Es sei eine Herzentscheidung gewesen, in der Bibliothek auszuhelfen, sagt die 72-Jährige. Sie tue dies für die Roßlauer und die Freunde der Bibliothek.

Denn für viele Roßlauer steht außer Frage: Karin Weinmann war und ist nicht nur Bibliothekarin. Sie hat das kulturelle Leben ihrer Heimatstadt geprägt, Lesungen und Ausstellungen organisiert, Schulkinder für das Lesen begeistert und das über Jahrzehnte. "Für mich ist eine Bibliothek mehr als nur ein Ort zum Bücher ausleihen, sie soll ein Anziehungspunkt und auch ein Aufenthaltsort sein", sagt sie.

Frühe Freundschaft zum Buch

Ursprünglich hätte sie Lehrerin werden wollen, erzählt die Roßlauerin. Doch dann habe sie als Schülerin die Möglichkeit gehabt, in der Bibliothek auszuhelfen. Das war der Beginn einer lebenslangen Bücherfreundschaft. An der Fachschule in Leipzig studierte sie Bibliothekswesen, war dann kurzzeitig in Wittenberg tätig, ab 1975 dann in Roßlau. Drei Standorte hat sie in der Schifferstadt "durchlebt". Der letzte Umzug war 2012, als die Bibliothek in das umgebaute Kaufhaus im Herzen von Roßlau umzog.

Für mich ist eine Bibliothek mehr als nur ein Ort zum Bücher ausleihen, sie soll ein Anziehungspunkt und auch ein Aufenthaltsort sein. Karin Weinmann, Bibliotheksleiterin

Die Frage nach einem Hobby erübrigt sich bei der zweifachen Mutter und Oma natürlich fast. Stundenlang könne sie auf ihrer Terrasse sitzen und lesen, eintauchen in die Welt der unterschiedlichen Protagonisten. Ihr aktueller Buchtipp? Juli Zeh: "Über Menschen".