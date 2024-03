Graphic Novels sind so etwas wie die Königsdisziplin des Comics. Oft illustrieren sie komplexe Geschichten und sind aufwändig gestaltet. Sie führen mehrere Handlungsstränge zusammen und erzählen Geschichten nicht selten vor einem historischen Hintergrund. Die Graphic Novel über das Leben von Tsai Kun-Lin ist eine solche. Tsai Kun-Lin kam 1930 in Taiwan zu Welt. Zeit seines Lebens engagierte er sich in Taiwan für Menschenrechte.



In vier Bänden wird über das Leben und Gewordensein von Tsai Kun-Lin berichtet: Über sein Leben nach der japanischen Besetzung, welche mit dem Zweiten Weltkrieg endete, was schon bald von der Herrschaft Chinas und dessen Millitärregime geprägt war. Wir begleiten Tsai durch seine Zeit als politischer Gefangener, erleben seine Freilassung und sehen ihm dabei zu, wie er 1966 einen Comic-Laden eröffnet.



Die Autorin Yu Pei-yun und der Illustrator Zhou Jian-xin führten schier zahllose Gespräche mit Tsai Kun-Lin. Ihre Eindrücke haben schließlich nicht in ein Buch gepasst, also sind es letztlich vier geworden. Im Werkstattgespräch im Rahmen von "Leipzig liest" erzählt Zhou Jian-xin von seiner Arbeit und dem Entstehungsprozess der Graphic Novel.