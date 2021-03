Zum 80. Geburtstag Wie Schauspielerin Jutta Hoffmann bei der DEFA ein Zuhause fand

Kompromisslos und mutig

Kurz vor ihrem 80. Geburtstag am 3. März 2021 sagte die kompromisslose und mutige Künstlerin, die heute nah am Park Sanssouci in Potsdam lebt, zu ihren Erinnerungen an die DEFA, für die sie fast 20 Jahre gearbeitet hatte:

Die DEFA – die schöne Scheintote, würde ich sagen. Das ist schon eine große Sache, wenn man darüber nachdenkt und sich in diese seltsame Zeit einordnen kann. Jutta Hoffmann, Schauspielerin

Egon Günther hätte es Heimat genannt. So weit würde Jutta Hoffmann nicht gehen und doch war es so etwas wie ein Zuhause: "Das klingt alles ein bisschen übertrieben, aber es hatte etwas mit Vertrauen zu tun. Je länger man mit denselben Leuten arbeitet, desto mehr entwickelt man Vertrauen, sodass man in Gefühlen oder Gedanken ganz bei sich sein kann. Ich kann nur sagen, das war immer ein Hochgefühl, es war immer ein Aufrichten, und los ging es."

Die Sehnsucht nach einer anderen Welt

Jutta Hoffmann wurde 1941 in Ammendorf bei Halle an der Saale geboren. Sie spielte schon als Kind in einer Laiengruppe und ging zum Studium nach Babelsberg. Eine leichte Dialekt-Färbung hat sie behalten und spielt ganz bewusst damit, etwa um klassischen Figuren etwas von der traditionellen Steifheit und Schwere zu nehmen. Der Wunsch, Schauspielerin zu werden, hatte bei ihr auch etwas zu tun mit der Sehnsucht nach einer anderen Welt, nach einem anderen Leben.

Öffentlicher Protest zu DDR-Zeiten

Für das DDR-Publikum war Jutta Hoffmann im Theater, im Kino und im Fernsehen eine verlässliche Künstlerin. Man spürte, wie sorgsam sie ihre Rollen auswählte, wie perfekt sie in eigensinnige Filme wie "Das Versteck" passte. Nach einem Drehbuch von Jurek Becker, dem Autor von "Jakob der Lügner" drehte Frank Beyer 1977 dieses sehenswerte Kammerspiel, das viel mit der DDR-Wirklichkeit zu tun hatte. Mitten in den Dreharbeiten ereignete sich die Biermann-Affäre, auch die Hauptdarsteller Jutta Hoffmann und Manfred Krug, protestierten öffentlich, weshalb der Film sehr klein gehalten wurde und bis heute kaum bekannt ist. Auch ihr Fernsehfilm "Geschlossene Gesellschaft" (1978), bei dem wieder Frank Beyer Regie führte, war von Leuten erdacht worden, die für Biermann unterschrieben hatten. Auch hier war der Ehekrach ein subtiler Spiegel der inneren Konflikte des Landes. Jutta Hoffmann wurde kaltgestellt und verließ die DDR schließlich.

Komödiantisch und dramatisch zugleich

Im Westen konnte Jutta Hoffman im Theater erfolgreich weiterarbeiten, ein großes Publikum entdeckte ihre komödiantische Seite in der Fernsehserie "Motzki" (1993) und ihre dramatische Kraft in dem Kassenhit "Bandits" (1997).



Leider sind aktuellere Arbeiten von Jutta Hoffmann rar gesät, für so herausragende Schauspielerinnen gibt es hierzulande einfach nicht genug zu tun. Eine Ausnahme war 2016 die preisgekrönte Fernsehproduktion "Ein Teil von uns". In diesem großartigen Drama von Nicole Weegmann spielt sie Irene, die obdachlose, geistig verwirrte Mutter von Nadja (Brigitte Hobmeier). Jutta Hoffmann erhielt für ihr geradezu schmerzhaftes Spiel den Grimme-Preis. Sie war in Hamburg auch eine hoch geschätzte Schauspielprofessorin, Marie Bäumer lernte unter anderen bei ihr das Handwerk. Doch für sie selbst gibt es kaum noch etwas zu tun. Große Altersrollen sind in Deutschland nicht vorgesehen.