Blog WGT 2024: Tag 1 beim Wave-Gotik-Treffen in Leipzig

17. Mai 2024, 13:49 Uhr

Leipzig ist zu Pfingsten wieder im WGT Fieber: Vom 17. bis 20. Mai 2024 sind Tausende Fans der schwarzen Szene zum 31. Wave-Gotik-Treffen in der Stadt. Erster Höhepunkt ist wie immer das Viktorianische Picknick am Freitag. Hier finden Sie Infos zum Programm und zu Highlights, Wissenswertes und Unterhaltsames aus dem WGT-Geschehen an den insgesamt vier Tagen des Festivals.