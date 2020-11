Giftstoffe in grünem Gemüse Einige grüne Gemüsesorten enthalten giftige Oxalsäue, wie ältere Spinatblätter, Mangold oder Grünkohl. Die Dosis ist aber gering. Der Verzehr dieser Gemüsesorten in einem Drink gilt als unbedenklich. Damit der Gehalt an Oxalsäure möglichst niedrig ist, sollte junges Gemüse frisch verarbeitet werden.