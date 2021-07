Cornelia Pacalaj arbeitet am Lehr- und Versuchszentrum Gartenbau in Erfurt und ist Expertin für Stauden sowie Pflanzenverwendung. Im MDR Garten hat sie Moderator Jens Haentzschel erklärt, was die begrünten Lamellen so besonders macht. Bildrechte: MDR/Teresa Herlitzius