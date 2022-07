Bäume und Sträucher, die von Natur aus schirmartig wachsen, eignen sich besonders gut als schattenspendende Bäume. So bildet zum Beispiel die Felsenbirne einen wunderbar natürlich wirkendes Dach, unter dem man gut sitzen könnte, wären da nicht die vielen Äste, die dabei im Weg sind. "Nehmen sie einfach alles Störende weg", rät Gärtner Schachschal. So wird unterm Baum Platz für eine Bank im Schatten, während die oberen Äste ungestört weiterwachsen können. Ähnlich gut funktioniert das beispielsweise beim Holunder .

Auch ohne natürliche Schirmkrone können Bäume als Schattenspender dienen. Wichtig ist, dass unterm Baum genug Platz ist. Das gelingt, indem die gepflanzten Bäume ausgeastet werden. Das heißt: einfach die Seitenäste von unten vorsichtig wegnehmen, so dass der Baum erst weiter oben austreibt. So ließe sich beispielsweise unter einer Walnuss Platz schaffen. Das funktioniert natürlich nur bei jungen Bäumen, wenn die Leitäste noch nicht gebildet wurden.

In Baumschulen gibt es Bäumchen, deren Äste schon wie ein Dach oder ein Schirm geformt und geschnitten wurden. Dafür werden die Äste auf einem Gestell festgebunden, so dass sie nicht nach oben streben, sondern in die Breite wachsen. Diese Bäume müssen regelmäßig geschnitten werden. Grundsätzlich ist es möglich, solche Bäumchen selber zu ziehen. Dafür müssen die seitlichen Äste so gebunden werden, dass sie gerade wachsen. Eventuell werden die Triebe mit Gewichten beschwert. Gerade für kleine Gärten eignen sich auch in Kugelform gezogene Bäumchen. Sie werden nicht zu ausladend.