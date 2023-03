Die Echte Nelkenwurz (Geum urbanum) ist eine einheimische Wildstaude. Es gibt zahlreiche Nelkenwurz-Arten, von denen einige auch als Zierstauden Verwendung finden. Alle Teile der Wildform sind essbar. Die jungen Blätter eignen sich als Füllkraut für Salate, Smoothies oder Pesto. Sie regen den Stoffwechsel und die Verdauung an. Die gelben Blüten können als Dekoration für Salate verwendet werden. Die Wurzel hat einen gewürznelkenartigen Geruch (daher der Name) und wurde früher zu Heilzwecken sowie als Aphrodisiakum verwendet.

Die Blätter des Scharbockskrautes (Ficaria verna) enthalten enorm viel Vitamin C, weshalb es früher gegen die Vitaminmangelkrankheit Skorbut (auch Scharbock genannt) eingesetzt worden ist. Es ist eines der ersten essbaren Wildkräuter im Jahr und erscheint oft schon im Februar. Die Blätter eignen sich sehr gut als Salat, im Kräuterquark oder einfach auf einem Butterbrot. Ernten Sie das Scharbockskraut jedoch nur, solange es noch keine Blüten zeigt - je nach Region und Wetter etwa bis Ende März. Mit der Blüte steigt der Gehalt des Giftstoffes Protoanemonin in allen Pflanzenteilen. Dieser kommt in allen Hahnenfußgewächsen vor und führt zu Übelkeit und Erbrechen. Je schärfer die Blätter schmecken, umso höher liegt der Gehalt an Protoanemonin. Verwenden Sie Scharbockskraut daher sparsam. Beim Trocknen der Blätter verschwindet der Giftstoff übrigens.