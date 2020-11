Zitrusfrüchte

Mandarinen wachsen an filigranen, weichen Ästen, die sich unter der Last der Früchte bis zum Boden biegen. Sie sind süß und sehr geschmacksintensiv, haben aber immer Kerne. Es gibt viele verschiedene Zuchtformen, die aus Kreuzungen der Kulturmandarinen entstanden. Eine aus Südjapan stammende ist die Satsuma, die im Gegensatz zu den klassischen Mandarinen keine Kerne enthält. Clementinen sind so klein wie Mandarinen, haben viel Fruchtfleisch, mehr Säure und nur ganz selten Kerne. Wahrscheinlich entstanden sie aus einer Kreuzung von Mandarine und Pomeranze. Bildrechte: MDR/Annett Zündorf