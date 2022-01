Samenbomben, auch Seedbombs genannt, sind kleine, steinharte Kugeln gefüllt mit einer ganzen Menge Blumensamen. Sie können geworfen, gerollt oder geschleudert werden, um an ihrem Zielort für eine bunte Blumenwiese zu sorgen. Nach dem Angießen oder dem nächsten Regenschauer weicht die Kugel auf und die Samen fangen an zu Keimen und werden in den nächsten Tagen und Wochen zu einem richtigen Insektenbuffet für Hummeln, Bienen und Schmetterlinge und locken damit viele weitere Wildtiere an.