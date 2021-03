Wichtig vor der Verwendung von Kaffeesatz ist, ihn auskühlen zu lassen. Die Filtertüte sollte entfernt werden, wenn der Kaffeesatz als Dünger gleich zum Einsatz kommt. Einzelne Filtertüten können aber kompostiert werden oder als Wurmfutter in die Wurmkiste wandern. Es sollten aber nicht zu viele sein. Soll der Kaffeesatz gelagert werden, muss er erst trocknen, da er sonst schimmeln kann. Dies passiert, wenn Kaffee als feuchter Klumpen auf dem Beet landet. Im Blumenbeet oder auch im Kübel sollte deshalb nur eine dünne Schicht aufgetragen und leicht eingeharkt werden. Kaffeesatz lockert so die Erde auf und liefert eine kleine Nährstoffbeigabe.

Kaffeesatz hat einen niedrigen pH-Wert. In kalkhaltigem Gießwasser hilft ein Löffel Kaffeesatz als Zugabe den pH-Wert des Wassers zu senken. Pflanzen mögen in der Regel lieber dieses weichere Wasser.



Kaffeesatz ist vor allem für Pflanzen geeignet, die einen sauren Boden brauchen. Dazu gehören Hortensien, Azaleen, Heidelbeeren, Zitruspflanzen, japanische Ahorne, Kamelien und Petunien. Vorsicht ist im Frühbeet geboten, denn junge Pflanzen vertragen Kaffeesatz nicht. Auch bei Zimmerpflanzen ist Vorsicht geboten. Hier ist es empfehlenswert den Kaffeesatz nur sehr dünn aufzutragen und etwas in die Erde einzuarbeiten, damit sich kein Schimmel bilden kann. Allerdings liest man immer wieder, dass eine Schicht aus Kaffee sogar die lästigen Trauermücken abhält, ihre Eier in dem Topf abzulegen.