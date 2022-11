Zu den invasiven Pflanzen gehören Orientalisches Zackenschötchen, Staudenknöterich, Lupine , Drüsiges Springkraut, Bärenklau und Kanadische Goldrute. Drüsiges Springkraut breitet sich an Flussufern aus. Andere Pflanzen haben an diesen Stellen kaum eine Chance. Aber das Springkraut ist eine kurzlebige Pflanze. Sie hat keine tiefen Wurzeln. Kommt ein Hochwasser, schwemmt es die Ufer einfach weg. Oder der Riesenbärenklau: Er darf nicht mehr verkauft und gepflanzt werden. Wer die Pflanze anfasst, bekommt schmerzhaften Ausschlag.

Im Garten ist ja normalerweise jemand da, der das Pflanzenwachstum unter Kontrolle hält. Man sollte immer ein Auge auf wuchernde Pflanzen haben. Aber nicht nur der eigene Garten zählt. Das schlimmste, was Gärtner tun können, ist Pflanzen in der Natur zu entsorgen. Auch scheinbar abgestorbene Pflanzen können wieder austreiben oder haben Samen, die keimen. Also bitte: Pflanzen im eigenen Garten kompostieren oder, noch besser, über die Biotonne oder Grünschnittabgabestelle entsorgen! Gefährliche Pflanzen wie Riesen-Bärenklau oder Ambrosia gehören in die Restmülltonne.