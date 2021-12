Die Kleine Hufeisennase Rhinolophus hipposideros wird nur etwa vier Zentimeter lang. Breitet sie die Flügel aus, beträgt der Abstand nur 25 Millimeter. Die kleine Fledermaus lebt in Höhlen. Sie bevorzugt als Quartier frostfreie Höhlen in Karstgebieten. Zur Aufzucht der Jungen suchen die Weibchen gern Dachböden in warmen Gebäuden. In Mitteldeutschland kommt die Art vor. Sie ist streng geschützt.

Die kleine Hufeisennase fühlt sich in Höhlen am wohlsten. Bildrechte: imago/blickwinkel