Kübelpflanzen auf den Winter vorbereiten

Für Kübelpflanzen ist die Überwinterung purer Stress. Deshalb sollten die Pflanzen so lange wie möglich draußen bleiben, rät Luise Radermacher vom Lehr- und Versuchszentrum für Gartenbau in Erfurt. Auch der erste Frost schadet den meisten Pflanzen nicht. Es reicht aus, die Pflanzen vor den ersten leichten Frösten mit Laken, alten Decken oder Schilfmatten zu schützen. So können sie bis zum wirklichen Winterbeginn draußen bleiben. Nur wirklich tropischen Arten müssen schon vor den ersten Frösten reingeräumt werden. Informieren Sie sich deshalb, wie kältetolerant die eigenen Arten sind.

Pflanzencheck: Die Pflanzen müssen gesund sein

In den Wochen vor der Überwinterung sollten die Kübelpflanzen genau auf den Befall mit Krankheiten und Schädlingen überprüft werden. Denn sie sollten so gesund wie möglich in ihr Winterquartier einziehen. Übrigens bieten auch Gärtnereien als Dienstleistung an, Kübelpflanzen zurück zu schneiden, abzuholen und einzulagern.

Kübelpflanzen vor dem Winter zurückschneiden

Die Engelstrompete darf mutig zurückgeschnitten werden. 50 Prozent sind erlaubt. Bildrechte: Daniela Dufft Vor der Überwinterung sollten unbedingt die alten Blüten, sowie kranke Pflanzenteile weg geschnitten werden. Bestimmte Arten vertragen einen richtigen Rückschnitt vor der Überwinterung. So können die Pflanzen dann platzsparend untergestellt werden. (Engelstrompete) Der Rückschnitt sollte aber maximal ein bis zwei Wochen vor dem Einräumen erfolgen, am besten gleichzeitig mit dem Reinräumen. So besteht keine Gefahr, dass die Pflanzen noch einmal zum Neuaustrieb angeregt werden. Aber es gibt auch zahlreiche Pflanzen, die einen Rückschnitt vor der Überwinterung nur schlecht vertragen, zum Beispiel die Mandevilla. Sie wird erst im Frühjahr zurück geschnitten, wenn sie wieder in den Garten umzieht.

Kübelpflanzen bewässern und Düngung einstellen