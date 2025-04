Bildrechte: MDR/Nadine Witt

Vom Anfänger zum Auskenner "Komm mit in den Garten" - Der ARD Garten-Podcast

Hauptinhalt

"Komm mit in den Garten!" Das ist eine Einladung für alle, die Lust aufs Gärtnern haben, Obst und Gemüse anbauen und verarbeiten wollen und schöne Blumen lieben. In unserem Podcast lädt Sie Radio-Moderatorin und Garten-Redakteurin Nadine Witt jeden zweiten Freitag in ihren Kleingarten ein.