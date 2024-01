Der Satiriker und Scharfrichter des deutschen Fernsehens, Oliver Kalkofe, erinnert sich an die Anfänge des Privatfernsehens und beschreibt diese Zeit so: "Das öffentlich-rechtliche Fernsehen, was lange Zeit halt alleine existierte, hatte immer so einen Bildungsanspruch, es wollte immer auch belehren. Und das Privatfernsehen kam und sagte: So, wir wollen jetzt einfach nur unterhalten, Belehrung? Überhaupt nicht. Und Informationen? Ach, zweitrangig – braucht auch kein Mensch. Wir wollen Spaß haben. – Und das war so gesehen, als es anfing, in gewisser Weise eine Erweckung für das deutsche Publikum. Weil uns plötzlich Unterhaltung erlaubt wurde."

Als erster ging der private TV-Sender PKS, die Programmgesellschaft für Kabel- und Satellitenfunk und Vorgänger des heutigen SAT.1 an den Start, auf den nur einen Tag später am 2. Januar 1984 der Sender RTL plus folgte, der seit 1993 nur noch RTL heißt.

Doch bevor Formel-1-Übertragungen, Trash-Talkshows, Doku-Soaps, Reality-Formate, Casting-, Container-, Superstar- und Spielshows sowie vieles andere mehr einen Großteil des auch heute noch bestehenden Bildes privater TV-Sender zeichnen, wich bei vielen Konsumenten der Glaube an mehr Vielfalt – zumindest anfänglich – erst einmal der Ernüchterung. Denn in den ersten Jahren wurde bei den Privaten zunächst ausgetestet, was sich so alles senden lässt. Insbesondere Unterhaltung aus der Konserve, etwa US-Serien, bildeten damit zu Beginn einen recht eintönigen Programminhalt. Doch mit der Zeit und zahlenden Werbeinteressenten flimmerten alsbald eigene Shows und Programminhalte über die Mattscheibe der privaten TV-Sender.