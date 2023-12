True-Crime-Formate, also Bücher, Filme, Serien und vor allem Podcasts, in denen echte Verbrechen nacherzählt werden, sind wahrscheinlich so beliebt wie nie – auch im MDR. Der True-Crime-Podcast "Die Spur der Täter" ist einer der meistgehörten der über 30 MDR-Podcasts. Aber wieso wollen sich so viele Menschen in ihrer Freizeit mit echten, oft brutalen Verbrechen beschäftigen, die häufig auch das Leid von realen Menschen beinhalten?