Fotos vom MDR-Musiksommer clair-obscur Saxophonquartett in Bedheim

Im Rahmen des MDR-Musiksommers wurde der Schlosshof in Bedheim zur Bühne für das clair-obscur Saxophonquartett. Der Begriff clair-obscur bezeichnet in der Bildenden Kunst den Einsatz extremer Hell-Dunkel-Kontraste. Die vier Mitglieder des Ensembles streben beim gemeinsamen Musizieren nach größtmöglicher Ausdruckssteigerung und schöpfen dabei die Dimensionen ihrer Besetzung in allen Extremen aus. Fotograf Marco Prosch hat die schönsten Momente des Konzerts in Bildern festgehalten.