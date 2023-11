Der Landkreis Harz testet den Einsatz von Drohnen zur Früherkennung von Waldbränden. Zudem könne die mit einer Wärmebildkamera ausgestattete Drohne auch bei der Suche nach vermissten oder verunglückten Personen in unwegsamem Gelände helfen, sagte ein Sprecher des Landkreises Harz am Montag.

Die Bilder der Drohne gingen direkt an die Rettungsleitstelle in Halberstadt. Die Drohne wird nach Angaben des Landkreises in Elend stationiert und hat einen Aktionsradius von zehn Kilometern.