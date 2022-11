So sieht das auch der Dresdner Fachanwalt für Arbeitsrecht, Silvio Lindemann. Der Arbeitnehmer sei künftig zwar nicht in einer Bringschuld, der Arbeitgeber tatsächlich sogar in der Holschuld. Ganz so klar sei die Situation aber nicht. Der Arbeitsrechtler rät deshalb ganz klar zur ausgedruckten Bescheinigung. Lindemann zufolge, empfehlen das Arbeitgeber.