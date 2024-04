Die neue Staffel der Erfolgsserie "Charité" – eine Koproduktion von MDR, Arte und ARD Degeto – überrascht mit einem neuen Look. Während die ersten drei Staffeln in historischen Settings angesiedelt waren und eher dunkel wirkten, spielt die vierte Staffel 25 Jahre in der Zukunft. Dort wird das bekannte Berliner Krankenhaus von Licht durchflutet. Die Hauptrolle der neuen Staffel hat Sesede Terziyan übernommen. "Ich fand diese Entscheidung so mutig und spannend, in die nahe Zukunft zu springen", erzählt die Schauspielerin bei MDR KULTUR.