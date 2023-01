Die Impfpflicht im Gesundheitswesen war von Beginn an umstritten. Pflegekräfte, Sanitäter, Ärzte sollten sich impfen lassen. Ansonsten drohten teils erhebliche Sanktionen. Ende 2022 ist sie ausgelaufen. Geblieben ist nicht nur viel Frust. So sind zum Beispiel zwei Fachschwestern der Endoskopie-Abteilung des Südharz Klinikums in Nordhausen in Thüringen vom Gesundheitsamt des Kreises mit einem Bußgeld belegt worden. Anica und Manuela sollen jeweils mehrere Hundert Euro bezahlen - diese Forderung besteht bis heute.

"Dass Sie den Job gemacht haben, das ist das, was die Abteilung hier am Laufen gehalten hat", erklärt der Chefarzt des Klinikums, Professor Jens Büntzel. Er ist von der Impfung grundsätzlich überzeugt. "Es ist jetzt mit dem Betretungsverboten und sowas glücklich ausgegangen. Aber ist natürlich so richtig."

Letztendlich ist es nur ein Freikaufen. Ich bezahle jetzt das Bußgeld und kann danach weiterarbeiten gehen. Krankenschwester Anica

Schwester Anica entgegnet ihrem Chef: "Ja, aber letztendlich ist es ja nur ein Freikaufen. Ich bezahle jetzt das Bußgeld und kann danach weiterarbeiten gehen." Doch deshalb ändere sich nichts an ihrem Impfstatus. "Wir kommen jeden Tag auf Arbeit, versorgen hier die Patienten, lassen unsere Kollegen nicht im Stich - und werden dafür jetzt mit einem Bußgeld bestraft!"

Die einrichtungsbezogene Impfpflicht war im Dezember 2021 beschlossen worden. Damals hatte die Delta-Variante des Virus Deutschland fest im Griff, auf einigen Intensivstationen war kein einziges Bett mehr frei und in den Pflegeheimen starben Hunderte alte Menschen einen einsamen Corona-Tod. Mit dem Gesetz konnten gegen Beschäftigte von Krankenhäusern, Altenheimen oder Pflegediensten, die sich nicht impfen lassen wollten, Bußgelder verhängt oder sogar Tätigkeitsverbote ausgesprochen werden.

Doch die Handhabung der Sanktionen war von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. So ist in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen kein einziges Tätigkeitsverbot ausgesprochen worden. "Zum Glück wurde es in Sachsen nicht wirklich vollzogen, das kann man so ganz klar sagen", findet der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung in Sachsen, Dr. Klaus Heckemann. Er sehe nur negative Effekte durch die Impfpflicht. "Weil wir dadurch Personal verloren haben. Zum Glück wurde es in Sachsen nicht wirklich vollzogen."

Fest steht: Von vornherein sollten die Gesundheitsämter bei ihren Maßnahmen die Versorgungssicherheit im Blick behalten. Jeder Einzelfall sei zu prüfen. Tätigkeitsverbote für Beschäftigte, die für die Versorgung unverzichtbar sind, sollte es nicht geben. Denn überall herrschte ein Personalmangel in der Pflege. Es hatte bis dahin vielfältige Befürchtungen gegeben, dass etwa Notfälle unversorgt bleiben könnten. Die Belastung der Gesundheitsämter durch die Pandemie war zu diesem Zeitpunkt ohnehin deutschlandweit extrem hoch. Viele waren auf diese riesige zusätzliche Aufgabe nicht eingestellt.