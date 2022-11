Gerade die, die in der Corona-Zeit maßgeblich geholfen hätten, seien mit der Impfpflicht bevormundet worden, sagt Frieder Weigmann von der Diakonie Mitteldeutschland. "Auf der einen Seite beklatscht und zwei Jahre später beschimpft und als Infektionstreiber angesehen zu werden – wo man doch eigentlich helfen will." Zweifel seien nicht gehört worden, was einen schweren Beruf noch schwerer gemacht habe beziehungsweise noch schwerer, ihn ergreifen zu wollen oder darin zu bleiben.