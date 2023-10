Die Berliner Staatsanwaltschaft hat einen früheren Stasi-Mitarbeiter wegen heimtückischen Mordes angeklagt. Der 79-Jährige aus Leipzig soll am 29. März 1974 einen Mann aus Polen in Ost-Berlin erschossen haben, wie am Donnerstag ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mitteilte. Laut Anklage soll der DDR-Geheimdienstmitarbeiter das 38 Jahre alte Opfer am früheren Grenzübergang Bahnhof Friedrichstraße "mit einem gezielten Schuss in den Rücken aus einem Versteck heraus" getötet haben.