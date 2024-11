Bildrechte: imago/Dieter Matthes

Paläste und Begegnungsorte Was könnte aus den ehemaligen DDR-Kulturhäusern werden?

18. November 2024, 05:00 Uhr

Sie waren prachtvolle Paläste oder auch kleine Begegnungsorte: Die ehemaligen Kulturhäuser und -paläste in der DDR. Etwa 2.000 gab es davon im Arbeiter- und Bauernstaat. Heute ist nur noch die Hälfte davon erhalten. In Gera wird am Montag auf einer Tagung der Bundeszentrale für politische Bildung über ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gesprochen.