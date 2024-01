Sie sind die Helden unserer Zeit: Feuerwehrleute, Rettungstaucher , Katastrophenschützer, Rettungssanitäter und die Menschen bei der DLRG. Ob in der Leitstelle, beim Einsatz oder bei der Pflege der Technik opfern sie ihre Freizeit, um anderen Menschen zu helfen. Aber was ist, wenn sie selber Hilfe brauchen?

Eigentlich ist Mandy Petri Diplom-Pädagogin, hat in Erfurt studiert und arbeitet heute im Landratsamt in Apolda. Für ihr neues Ehrenamt standen zunächst Weiterbildungen auf dem Plan. Dort hat sie auch ihre Mitstreiter kennengelernt.

"Es gibt zum einen die Peers, also Leute, die selber Mitglied eines Rettungsdienstes oder einer Feuerwehr sind oder eben psychosoziale Fachkräfte, wie das bei mir der Fall ist aufgrund meiner beruflichen Praxis und meiner beruflichen Vita. Nach dieser Ausbildung kann ich also auch für Einsatzkräfte da sein, ohne dass ich jetzt selber Mitglied der Feuerwehr oder des Rettungsdienstes bin."

Praktisch sieht das so aus, dass das PSNV-Team in jeder Region einen Bereitschaftsplan hat. "Bei uns läuft der von Montag bis Montag, von 9:00 bis 9:00 Uhr. Wir melden uns in der Leitstelle in Erfurt an als diensthabende Fachkraft. Und dann werden eingehende Anrufe von Einsatzkräften auf unser privates Telefon umgeleitet."