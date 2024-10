Heroin, Kokain oder Cannabis : Maxim hat seit seinem 16. Lebensjahr kaum etwas ausgelassen. Es folgten Partys, Abstürze und Gefängnis - schließlich landete er in einem Obdachlosenheim. Als er nach einem Schlaganfall und später einem Suizidversuch ganz unten war, erhoffte er sich durch Substitution eine Wende in seinem Leben: Eine Ersatzdrogen-Therapie. Nach monatelangem Warten wurde der 28-Jährige endlich substituiert. Doch der ersehnte Neuanfang scheiterte bald an einem weiteren Problem – dem Hilfesystem.

Maxims Betreuer, Christian Jethon, wurde in einem Eilverfahren eingesetzt, als der junge Mann in einer Klinik in Bernburg lag. Im November 2023 stellte Jethon einen Antrag, die Betreuung an die Stadt Halle zu übertragen, da eine Betreuung aus der Ferne nicht möglich wäre.