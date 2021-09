Thomas Wirth sagt, dass die Männer bei seinem Rausschmiss über ihn hergefallen seien. Dabei sei er verletzt worden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Alles, was sich in seiner Wohnung befand, sei beschädigt worden, sagt Thomas Wirth. Die Männer hätten in seiner Wohnung mit Feuerlöschern und Wasser herumgespritzt. "Damit das dann halt so eine schöne klumpige Masse gibt und so jeder Aufenthalt unmöglich gemacht wird." Er hat Fotos gemacht. Vorläufig sei er nun bei Freunden untergekommen.