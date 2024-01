In keiner anderen deutschen Großstadt ist die Zufriedenheit der Einwohner, Pendler und Besucher mit der örtlichen Mobilitätssituation größer als in Dresden. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle ADAC-Monitor "Mobil in der Stadt". Die sächsische Landeshauptstadt überzeuge bei allen Fortbewegungsarten am meisten, gefolgt von Leipzig und München, heißt es in der Studie. Erhoben wurde die Zufriedenheit der Autofahrer, ÖPNV-Nutzer, Radfahrer und Fußgänger.