Auch für Thüringen sieht die Versicherungswirtschaft in ihrem Bericht Katastrophenpotenzial. Die GDV-Untersuchung spricht hier von mehr als 20.000 Gebäuden, Wohnungen und anderen Adressen, die in Thüringen als hochwassergefährdet gelten. Danach liegen von den knapp 620.000 Adressen in Thüringen mehr als 20.000 in einem vorläufig gesicherten oder amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet beziehungsweise in sogenannten Hochwassergefahrenflächen. Insgesamt seien rund 2,7 Prozent der Gebäude im Freistaat durch Hochwasser gefährdet.