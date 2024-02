Alarmstufe 2 wird derzeit für die Pegel Wangen an der Unstrut und Wolmirstedt an der Ohre gemeldet. Am Pegel Bennungen an der Helme gilt Stufe 3. Das sei darauf zurückzuführen, dass die Zuflüsse zur Talsperre Kelbra aus Zorge und Helme sehr langsam fallen. Um die Talsperre zu entlasten, wird den Angaben zufolge voraussichtlich bis Freitag Wasser aus dem Stausee abgelassen.