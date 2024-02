Bereits am Wochenende war die Elbe in Bad Schandau über die Ufer getreten und hat nach Angaben eines Reporters mehr als die Hälfte der Fläche des Parkplatzes Elbkai überflutet. Auch in Meißen sind Parkplätze überflutet worden. Die Stadtverwaltung hat erste Schutzmaßnahmen getroffen und das Flutschutztor an der Fischergasse ein. Die Straßenmeisterei des Landkreises montierte das Flutschutztor an der Bundesstraße 6. An den elbnahen Parkplätzen in Meißen gilt Durchfahrts- und Parkverbot. Am Dienstagabend zeigte der Pegel Meißen 5,23 Meter (Stand: Dienstag, 13.02.24 umd 19:30 Uhr) an.