Die Schriftstellerin Ines Geipel 1960 in Dresden geboren, betrieb sie ab 1977 Leistungssport beim SC Motor Jena und gehörte Anfang der 1980er Jahre zur Leichtathletik-Nationalmannschaft der DDR. In Jena studierte sie auch Germanistik.



Im Sommer 1989 floh Ines Geipel über Ungarn aus der DDR. In Darmstadt studierte sie Philosophie und Soziologie. Seit 2001 ist sie Professorin für Deutsche Verskunst an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" in Berlin.



Sie ist Mitbegründerin des "Archivs der unterdrückten Literatur in der DDR". Zu ihren Publikationen gehören: "Für heute reichts. Amok in Erfurt" (2004), "Umkämpfte Zone. Mein Bruder, der Osten und der Hass" (2019) und "Schöner Neuer Himmel. Aus dem Militärlabor des Ostens" (2022). Ines Geipel wurde unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande und dem Lessingpreis für Kritik ausgezeichnet.