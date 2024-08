Am Dienstag startet die Gesprächsreihe "Das wird man ja wohl noch sagen dürfen" des Schriftstellerverbands PEN Berlin in Thüringen. Im Freistaat sind insgesamt zwölf Diskussionsrunden unter anderem in Sonneberg, Suhl, Gera, Greiz und Pößneck geplant. Zu Gast sind etwa die Schriftstellerinnen Marion Brasch, Valerie Schönian, Daniela Danz und Thea Dorn oder die Publizisten Navid Kermani, Nikolaus Blome und Georg Restle sowie der Kabarettist Florian Schröder. Zuvor hatte es eine Reihe von Terminen in Sachsen gegeben.