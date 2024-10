19. Shell-Jugendstudie Viele Jugendliche haben laut Studie Angst vor Krieg in Europa und Klimawandel

15. Oktober 2024, 17:53 Uhr

In der aktuellen Shell-Jugendstudie machen sich viele junge Menschen große Sorgen. 80 Prozent der Befragten haben Angst vor einem Krieg in Europa. Fast genauso viele fürchten sich vor einer Wirtschaftskrise. An dritter Stelle folgt die Sorge um die Folgen des Klimawandels. Dennoch blicken viele junge Menschen in Deutschland weitgehend optimistisch in die Zukunft.