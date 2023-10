Genau im Durchschnitt liegen den Angaben zufolge Braunschweig und der Landkreis Neumarkt in Bayern. Sie weisen exakt einen Indexwert von 100 aus.



Am teuersten lebt es sich demnach bundesweit in München, im Landkreis München, in Frankfurt am Main und Stuttgart. Am geringsten sind die Lebenshaltungskosten im sächsischen Vogtlandkreis, im thüringischen Greiz sowie in Görlitz. Die günstigste Region im Westen ist Pirmasens in Rheinland-Pfalz.