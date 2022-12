Die Arzneimittelknappheit sorgt für eine sehr angespannte Versorgungslage in den Krankenhäusern.

Sowohl wirtschaftliche als auch politische Ursachen liegen dem Medikamentenmangel zu Grunde.

Das Helios-Netzwerk und das DRK teilen mit, dass die Versorgung der Patienten derzeit sichergestellt ist.

Über eine Million Patienten werden jedes Jahr stationär in den Kliniken behandelt, die die Krankenhausgesellschaft Sachsen vertritt. Insgesamt sind das im Freistaat 78 Krankenhäuser mit rund 26.000 Betten. Für den stellvertretenden Geschäftsführer Friedrich München ist die Lage ernst: "Die Medikamentenversorgung in den sächsischen Krankenhäusern ist sehr angespannt. Wir haben extrem viele Lieferengpässe von extrem wichtigen Arzneimitteln wie Antibiotika, Zytostatika, Schlaganfall-Arzneimitteln, Infusionen und anderes. Also es ist eine Situation, die wir so in den letzten Jahren nicht hatten."

Die Anstrengungen in den Krankenhäusern sind groß, deutschlandweit alle Großhändler abzufragen oder Ersatzmedikamente zu besorgen, sagt München: "Das ist mit einer sehr großen Belastung der Apotheker verbunden. Also ich kenne eine große Apotheke in Leipzig, da sind zwei Apotheker nur damit beschäftigt, Arzneimittel zu besorgen".

Experte: Ursachen bei Wirtschaft und Politik