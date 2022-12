Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden mitteilte, waren im Dezember 2021 rund 5 Millionen Menschen pflegebedürftig im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes. Im Dezember 2019 waren es noch etwa 4,1 Millionen Menschen gewesen – ein Anstieg um 20 Prozent.