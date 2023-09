Das Ministerium erklärte in seiner Antwort, Erwerbsarbeit im Ruhestand habe vielfältige und nicht nur finanzielle Gründe. Es verwies in diesem Zusammenhang auf eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg aus dem August des vergangenen Jahres. Dort heißt es unter anderem, die meisten würden nicht aus finanziellen Gründen weiterarbeiten, sondern aus Spaß an der Arbeit, wegen der sozialen Kontakte und weil sie eine sinnvolle Beschäftigung suchen. Den Angaben zufolge arbeiten vor allem Menschen mit einem hohen Bildungsniveau im Ruhestand weiter.