Um Menschen bei Katastrophen effektiver zu warnen, wird in Deutschland ein neues Warnsystem eingeführt. Die Mobilfunkanbieter Vodafone, Deutsche Telekom und Telefónica teilten am Donnerstag mit, dass alle Besitzer eines Mobiltelefons in den kommenden Tagen zunächst mit einer SMS über das neue Warnsystem Cell Broadcast (CB) informiert werden sollen. Am geplanten bundesweiten Warntag, dem 8. Dezember soll das neue System erstmals in allen Landkreisen und kreisfreien Städten in Deutschland getestet werden. Ein halbes Jahr später als ursprünglich vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK) angedacht.