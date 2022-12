Auch wenn man sich unsicher ist, es sei immer sinnvoll, die 112 zu wählen. Die Sanitäter am anderen Ende der Leitung können die Lage einschätzen.

Aber egal, wie kalt es ist, auch die Sanitäter können nicht immer helfen, erklärt Schöpf: "Das Problem ist, dass der Rettungsdienst auf die Mitarbeit der Obdachlosen angewiesen ist. Solange sie noch wach und ansprechbar sind und dann sagen, dass sie nicht zum Arzt wollen, sind uns leider auch die Hände gebunden, und wir müssen wieder abfahren. Wir können sie leider nicht zwingen und einfach in eine Notaufnahme bringen." Dazu käme ein weiteres Problem: Die Notaufnahmen sind nicht darauf ausgelegt, Obdachlose aufzupäppeln oder aufzuwärmen, erklärt der Sanitäter.

In solchen Fällen kann man auch die Polizei rufen, empfiehlt Sophie Wischnewski. Sie ist Sozialarbeiterin und leitet die Bahnhofsmission Leipzig. Es sei immer richtig, offizielle Behörden einzuschalten. Auch, um sich selbst zu schützen.

Wenn jemand hilflos, regungslos oder alkoholisiert am Boden liegt, ist man verpflichtet zu helfen. Ansonsten droht eine Strafe wegen unterlassener Hilfeleistung. Anders ist das alles, wenn die Menschen ansprechbar sind, sagt Wischnewski. Dann sollte man erstmal eins tun: "Die Person ganz respektvoll behandeln und fragen: Was brauchst du gerade? Magst du etwas zu essen oder zu trinken haben? Brauchst du vielleicht noch eine warme Decke oder sonst irgendwas?" Man solle gerne auch fragen, ob der oder die Betroffene die Hilfseinrichtungen der Stadt Leipzig kennt, sagt die Sozialarbeiterin. "Häufig freut es auch die Menschen, wenn man sie ganz menschlich behandelt und weniger mitleidig. Einfach sagen: Ich sehe dich, ich nehme dich wahr, wollen wir zusammen irgendwo eine Unterkunft aufsuchen? Das hilft meistens ganz viel.“

Beim Sozialamt kann man anrufen und nachfragen, wo die Person einen Schlafplatz finden kann, wie Tom Hübner vorschlägt. Er arbeitet beim Sozialamt Leipzig in der Abteilung für Wohnungsnotfallhilfe und erklärt: "Wir haben insgesamt vier Übernachtungshäuser, in denen wir obdachlose Personen notunterbringen können. Daneben stehen zwei Tagestreffs zur Verfügung. Es gibt zwei Streetwork-Dienste, die im Stadtgebiet unterwegs sind und die Leute tagsüber aufsuchen und zu den Hilfsangeboten, die zur Verfügung stehen, beraten. Und in den Abendstunden fährt der Hilfebus und sucht Menschen auf, die auf der Straße sind."