"Unsere Auszubildenden müssen ins Krankenhaus gehen. Die müssen in langzeitstationäre Pflegeeinrichtungen gehen, sprich in ein Pflegeheim. Die müssen in die Pädiatrie, in die Psychiatrie", zählt Müller auf. Seine Aufgabe sei es dabei, mit all den Einrichtungen Kooperationsverträge abzuschließen und seine Azubis dort hinzuschicken. Das sieht die Reform hin zur generalistischen Pflegeausbildung aus dem Jahr 2020 vor.