In Zeiten des Fachkräftemangels könnten es sich junge Bewerberinnen und Bewerber auf dem Arbeitsmarkt aktuell leisten, hohe Ansprüche an die Arbeitsbedingungen zu stellen, sagt Ulf Rinne, Arbeitsmarktforscher am Institut zur Zukunft der Arbeit in Bonn: "Der Wettbewerb um gute Arbeitskräfte ist hoch. Vielleicht so hoch wie nie zuvor. Darum müssen sich einfach Unternehmen mit kreativen, neuen Ideen um gesuchte Fachkräfte viel stärker bemühen als in der Vergangenheit." Der Arbeitsmarkt werde damit immer mehr zum Bewerbermarkt und die Unternehmen müssten sich etwas einfallen lassen.