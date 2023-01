Vor allem junge Männer fühlten sich dadurch abgehängt und ohne große Perspektive in der Gesellschaft. "Man muss davon ausgehen, dass junge Menschen mit Migrationshintergrund – vor allem junge Männer – in erster Linie die Abgehängten sind, die in der Gesellschaft keine große Perspektive haben", sagte Toprak.



Dementsprechend würden sich Frust und Wut ansammeln, die sich bei solchen Ereignissen wie an Silvester dann entladen würden. "Das passiert dann, wenn Gruppen zusammenkommen und sich der Alkoholpegel nach oben entwickelt", beschreibt Toprka. "Das heißt aber nicht, dass das entschuldbar ist." Solchen Ausschreitungen müsse mit klarer Grenzsetzung und strafrechtlichen Belangen begegnet werden.