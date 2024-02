Bildrechte: MDR/Britta Veltzke

127 Kaninchen in einem Haushalt Tiere aus Fällen von "Animal Hoarding" belasten Tierheime stark

16. Februar 2024, 05:00 Uhr

Wenn wir von "Messies" sprechen, dann denken wir an Menschen, die nichts wegwerfen können und die zwanghaft Gegenstände oder Möbelstücke sammeln. Dasselbe Phänomen gibt es mit Tieren: Von "Animal Hoarding" oder Tierhortung wird dann gesprochen. In einem Fall in Leipzig hat eine Frau 127 Kaninchen in ihrem Haus gehalten. Oft landen solche Tiere im Tierheim. In Leipzig registrierte das Veterinäramt in den vergangenen fünf Jahren zehn Fälle von Animal Hoarding.