Über die Akte wissen einfach noch zu wenig Menschen Bescheid, sagt Roland Stahl von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung – und fordert von den Krankenkassen mehr Aufklärung. "Was wir noch vermissen, ist eine starke Informationsarbeit der Krankenkassen." Diese "müssten ihre Versicherten ja informieren, dass es die ePa gibt und wie man sie einsetzen kann. Wir haben die Sorge, dass das nicht oder zu gering geschieht, sodass die Aufklärungsarbeit in den Praxen hängen bleibt. Und das kann nicht sein."

Wie groß – oder gering – das Interesse an einer ePa in Mitteldeutschland ist, lässt sich nicht genau sagen, da nur wenige Krankenkassen Zahlen für einzelne Bundesländer berechnen. Eine der wenigen Krankenkassen, die das tut, ist die AOK, die die ePa in Sachsen und Thüringen bislang an 0,4 Prozent der Versicherten ausgegeben hat und in Sachsen-Anhalt sogar nur an 0,2 Prozent.