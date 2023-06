Mit brummenden Motoren stehen vier Leopard-Panzer am Waldrand, die Kanonen auf das sandige, flache Gelände vor ihnen gerichtet. Etwas abseits im Wald drei Radpanzer des Typs "Fuchs". Aus einer der Luken des vorderen "Fuchs" schaut die Landrätin des Kyffhäuserkreises, Antje Hochwind-Schneider (SPD), heraus. Neben ihr Oberstleutnant Andy Weißenborn, Chef des Panzerbataillons 393 aus Bad Frankenhausen, das hier in der Oberlausitz scharfes Schießen trainiert.

Die vier Leopard-Panzer setzen sich in Bewegung und fahren vor auf das Gelände, die Schießbahn. Die drei "Fuchs"-Radpanzer mit den Kommunalpolitikern an Bord rasen hinterher. Einige Hundert Meter weiter stoppen alle Panzer, die Leopards beginnen zu schießen. So sehen und hören die Gäste aus dem Kyffhäuserkreis aus nächster Nähe, wie es kracht und rummst, wenn Panzer ihre Granaten abfeuern.

Später, nach dem Schießdurchgang, steht Landrätin Antje Hochwind-Schneider dann selbst in einem Leopard-Panzer - im Turm, auf dem Platz des Ladeschützen neben dem Kommandanten. In schneller Fahrt dreht der Panzer eine Runde über das Gelände.

Ihre Eindrücke schildert die Landrätin, gekleidet in einen Overall der Bundeswehr, dann dem Chef der Truppe: "Die Panzer sehen so groß aus, aber wenn man drin ist, merkt man, dass da nicht viel Platz ist. Räumlich bis in den kleinsten Zentimeter durchgeplant." Es sei schon beeindruckend, "was die Soldaten dort auf dem Panzer leisten müssen".