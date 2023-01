Das Problem mit cleveren Ampeln: Sie kosten viel Geld.

Zusätzlich braucht es geschultes Personal, das die Ampeln programmieren kann.

Die Wissenschaft ist derweil schon weiter.

MDR-AKTUELL-Nutzer Markus Koch aus Langenbogen hat uns geschrieben: "Mich interessiert, ob sich in Deutschland was zum Thema smarte, clevere Ampeln tut? Das geht doch besser, oder – schon allein im Hinblick auf die Zeit- und Energieersparnis?"

Clevere Ampeln sind teuer

In Wiesbaden, der Landeshauptstadt von Hessen, läuft gerade das Projekt "Digi V" – 30 Millionen Euro teuer und zur Hälfte vom Bund gefördert. Das Hauptziel: Man will den Verkehr besser verteilen, um Brennpunkte mit hoher Luftverschmutzung zu entlasten. Allein 400 Kameras erfassen den Verkehr, über 200 Ampeln wurden umgerüstet, erklärt Stadttechniker Rolf Schmidt: "Dafür sind zwei Komponenten notwendig. Das eine ist, dass die Anlage überhaupt eine ausreichende Sensorik hat – also entweder reale oder virtuelle Erfassungsschleifen. Zum anderen, dass sie dann auch eine Steuerlogik, einen Algorithmus hat, mit dem sie darauf reagiert. Und allein schon die Sensorik, dass die Ampel quasi Augen hat, den Verkehr zu erkennen, die ist für eine große Kreuzung gar nicht so günstig – da zahlt man höhere fünfstellige Beträge."

Teuer sind auch die 400 Wärmebildkameras, die in Wiesbaden an etwa 60 Knotenpunkten den Verkehr beobachten. Die erkennen laut Schmidt, welche Fahrzeuge genau die jeweilige Kreuzung befahren und wie viele Fußgänger oder Radfahrer unterwegs sind. Diese Daten gehen direkt an die Ampeln. Die wiederum können dann selbst entscheiden, ob sie etwa Grünphasen für Fußgänger verlängern oder diese für Autos frühzeitig beenden, wenn auf einer Spur kein Verkehr ist. Ein komplexes System. Zusätzlich werden alle Daten in der Verkehrsleitzentrale ausgewertet, Mitarbeitende können direkt in die Steuerung eingreifen.

Geschultes Personal notwendig