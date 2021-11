Impfdurchbrüche Zwei Drittel der stationären Covid-Patienten ungeimpft

Ergebnis: Am 4. November lagen insgesamt 297 Patienten mit Covid-19 in den sieben Krankenhäusern. Davon hatten 209 keinen Impfschutz und 88 waren geimpft. Diese Zahlen legen zwei Schlüsse nahe: Mehr als zwei Drittel und damit das Gros der Betroffen in den Kliniken hatte sich – aus welchen Gründen auch immer – nicht impfen lassen und war an Corona zumindest so schwer erkrankt, dass eine Einlieferung nötig wurde.